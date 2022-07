Vendemmia in anticipo

L’anticipo della vendemmia è conclamato. Il caldo ha spinto la maturazione dei grappoli, ma la siccità potrebbe creare altri problemi ai viticoltori, causando la disidratazione degli acini, come l’anno scorso.

Per tamponare gli effetti del cambiamento climatico la tendenza è quella di aumentare le distanze tra le viti per avere rese maggiori e una più lenta maturazione, limitando la competizione radicale tra le piante per i nutrienti. La maturazione precoce può provocare uno squilibrio del vino, che dovrebbe progredire a temperature tra i 20 e i 30 gradi. In mancanza di pioggia si prevede un anticipo di due/tre settimane per la vendemmia delle uve di Pecorino, con effetti sulla qualità. L’invaiatura delle uve a bacca rossa è la cartina tornasole della maturazione avanzata. Il colore degli acini che vira verso il rosso - generalmente - si comincia a vedere attorno alla prima decade di agosto. La resa attesa per questa annata è alta, ma senza pioggia si rischia di compromettere i quantitativi raccolti, in una stagione in cui i viticoltori affrontano un aumento dei costi di gestione del 20%. L’anno scorso la resa per ettaro è stata penalizzante per i produttori; per questa vendemmia si vorrebbero aumentare i quantitativi del 15% e raggiungere il giusto rapporto tra polpa e buccia.