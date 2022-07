Viaggio al largo, tra piccola pesca e colture di cozze

Le chiamano pulci queste barche nate per la piccola pesca che si muovono nell'Adriatico secondo una filosofia lontanissima dalla grande distribuzione e vicinissima al mare, alle sue creature, ai suoi tempi. E oggi, tempo di scirocco, la nostra prima tappa è a quattro chilometri e mezzo dalla costa.

Basilio Ciaffardoni, nato nelle montagne abruzzesi e cresciuto lupo di mare, sommozzatore e pescatore, ci porta a uno degli impianti che da 15 anni circa permette di coltivare le cozze in tutto l'Adriatico. È Matteo a guidare l'equipaggio ereditato dal padre pugliese. "Ora papà sta terra e continuiamo io e i miei fratelli. Siamo tre". Con loro ragazzi nordafricani, senegalesi, romeni come Yonel detto Gianni. "La mattina partiamo alle cinque, nel pomeriggio all'una o alle due arriviamo a terra".

Lavoro di albe e di braccia. Ma anche guadagni giusti. Le cozze vengono raccolte e inserite in delle calze, poi immerse in mare e lasciate crescere. Si raccoglie solo ciò che è maturo e solo ciò che il mercato richiede. I tempi sono diversi e i costi molto inferiori rispetto alla pesca a strascico. La sera si torna in porto lasciando le cozze piccole sui filari per circa un anno. È come un reparto maternità e non ci sono mangimi animali né antibiotici tipici degli allevamenti.

Da qui Basilio ci porta a conoscere la piccola pesca quotidiana. È una pratica e una cultura necessaria, dice, per costruire un futuro in mare. "Adoperiamo attrezzi non impattanti sul fondo. È chiaro che ci confrontiamo con la natura, ci sono delle leggi che ancora dobbiamo capire del tutto".

Ci spostiamo verso l'imbarcazione di piccola pesca di Francesco, marittimo di Pedaso in servizio da 40 anni. "Mio padre ha iniziato prima con le vongolare e poi subito con la piccola pesca. E io ho seguito le orme dei genitori". Le orme e gli attrezzi da posta, rispettosi dei fondali. Anche se oggi il mare è cambiato. "L'Adriatico è pieno di predatori. Vedo tartarughe, delfini... forse perché è più pulito. Noi viviamo con la natura quindi dobbiamo prenderci quello ci dà".

Cambia la natura e dovrà cambiare la pesca, ce lo dice Francesco che naviga sulla sua "Va pensiero" e ce lo ripetono tanti di questi uomini che poche volte riescono a portare con sé la generazione successiva, ma che ogni giorno tornano in mare.