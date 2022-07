Povertà: crescono le richieste di aiuto

Crescono le persone in stato di povertà.

Secondo l'istat sono raddoppiate in 10 anni in Italia. Un aumento che si vede, ogni giorno, nei centri di assistenza e nelle mense per i poveri. In pochi anni è aumentato il numero di chi chiede un sostegno: italiani e stranieri, anche interi nuclei familiari. E spesso avere un lavoro non basta per fare fronte alle spese.



di Jurij Bogogna