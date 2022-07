Sisma: 290 milioni per l'economia nelle Marche

Quasi 300 milioni di euro in arrivo per le zone del sisma nelle Marche, per buona parte finanziamenti a fondo perduto per aziende, enti locali e terzo settore. Sono le risorse previste dal fondo complementare, destinate a fare ripartire l'economia nell'area colpita dai terremoti del 2016. I bandi sono stati presentati dalla Regione: partiranno nelle prossime settimane ma i tempi per accedere ai fondi sono molto stretti.