Brain Run: in corsa contro la SLA

Sport per la ricerca

A Porto Sant'Elpidio si è svolta la Brain Run: 10 chilometri di corsa su strada con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulla Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. Ad organizzarla è stato un dirigente sportivo, Fausto Chioini che, colpito dalla malattia, non si è fermato di fronte alle difficoltà. 8000 euro sono stati devoluti al Centro Nemo di Ancona, punto di riferimento per lo studio sulle malattie neuromuscolari.