Il ricordo del giudice Borsellino

30 anni fa la strage di via d'Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

Questa mattina la commemorazione davanti alla sede della Regione, con autorità e studenti del liceo artistico Mannucci di Ancona. “Omaggio quotidiano” è il titolo dell'opera realizzata da tre studentesse e donata alla Regione per ricordare i giudici Falcone e Borsellino.