222 milioni di euro in arrivo nelle aree del sisma

Sono 222 i milioni di euro in arrivo con nuovi bandi per favorire lo sviluppo, l'inclusione sociale, il turismo, la cultura, il riuso delle macerie, la filiera del legno ed agroalimentare e le comunità energetiche, nelle aree del sisma marchigiane.

276 i progetti proposti dai comuni delle Marche che potranno avvalersi delle risorse del Fondo Complementare Sisma. Cinque le misure previste: dalle strade comunali - con 87 progetti in 85 comuni, alla riqualificazione di edifici pubblici, con 34 interventi. La fetta più consistente, da 83 milioni di euro, viene assorbita dalla rigenerazione urbana: il che significa 129 interventi elaborati dai sindaci del cratere. Altri 50 milioni saranno investiti in cammini, percorsi e impianti sportivi, mentre 10 milioni serviranno al deposito di opere d'arte da localizzare nelle ex casermette di Torre del Parco di Camerino. Altra novità, l'approvazione dei progetti per la realizzazione di un centro di ricerca e alta formazione, uno in ciascuna delle quattro regioni colpite dai terremoti di 2009 e 2016. Nelle Marche dovrebbe nascere quello dedicato alla scienza e tecnica delle ricostruzioni. I bandi sono già pubblicati sul sito www.sisma2016.gov.it

Parla Giovanni Legnini, Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016