Danni per la grandine

Dopo le temperature record registrate fino a poche ore fa, improvviso abbassamento delle temperature accompagnato dalla grandine. Molte le auto danneggiate nell'ascolano, così come colture e giardini.

Il sindaco di Folignano Matteo Terrani, invita la popolazione a segnalare i danni e contattare la Protezione Civile in caso di emergenza. “ valuteremo insieme ad altri sindaci- scrive sul suo profilo social- se chiedere lo stato di calamità” . Tecnici al lavoro per le ricognizioni.

Pioggia nell'anconetano e nel maceratese. Una trentina di persone è rimasta bloccata sulla spiaggia di Mezzavalle a Portonovo (raggiungibile con un sentiero molto ripido) sono dovuti intervenire i sommozzatori e il Nucleo Nautico dei Vigili del fuoco per soccorrere i bagnanti che non riuscivano a

risalire lungo il sentiero che porta alla strada provinciale del Conero reso scivoloso della pioggia. Sono stati prelevati dalla spiaggia con i gommoni del vigili del fuoco in 3 viaggi e trasportati al molo di Portonovo