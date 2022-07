Jova Beach Party, la spiaggia della discordia

Il terreno dello scontro è una spiaggia attraversata dalle ruspe. Casabianca, Lido di Fermo. Un cantiere aperto in cui oggi i bagnanti passano diretti al mare, e gli attivisti per l'ambiente si fermano. Contrari al concerto in spiaggia di Jovanotti.

"I concerti vanno bene, nessuno è contro la musica. Ma vanno fatti in luoghi diversi", dice Luigi silenzi, il coordinatore del Tag costa mare, comitato che ha riunito 15 associazioni. Prima, nel 2017, per chiedere che questo luogo diventasse un sito Natura 2000 e poi, nel 2022, con una diffida e un esposto contro l'uso della spiaggia per il Jova beach party.

Non è classificata come protetta, quest'area, ma è il luogo in cui nidifica un uccello in via di estinzione, il fratino. Ed è una delle poche non toccate - per ora - da stabilimenti e cemento.

Il sindaco respinge le critiche. E ricorda il protocollo siglato col WWF nazionale. "Andiamo semplicemente a togliere quella erba infestante che è nata in questi tre anni così esattamente come la Lipu ci chiedeva". L'area che sarà calpestata da 30 mila persone previo pagamento di concessione demaniale verrà pulita e ripristinata, aggiunge il primo cittadino Paolo Calcinaro.

In questa area Comune e associazioni avevano addirittura collaborato dopo il concerto di Jovanotti del 2019. Un botanico era stato incaricato di ritrovare le essenze rare da piantare. E le piante stavano lentamente crescendo. Nessuno, dicono i volontari Lipu, si aspettava che tutto ora venisse sradicato e trasferito altrove per un altro grande evento. "È un precedente pericoloso. Invadere un ambiente naturale per una iniziativa tutto sommato privata e commerciale", conclude Stefano Quevedo.





Spiaggia che dopo quel primo grande evento era stata oggetto di un intervento complesso, che oggi andava ancora avanti. Per ripristinare la flora e tutelare la fauna.

Solo critiche strumentali per il sindaco che parla invece di un evento capace di portare in città 30 mila persone, entrate per ristoranti, hotel e stabilimenti balneari

Con la natura non funziona la logica del togliere e rimettere. Non parliamo di piastrelle ma di ecosistemi, ci dicono. E il fratino, l'uccello in via di estinzione che abita qui, ne è solo la manifestazione più simbolica.