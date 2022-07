Domato l'incendio a Vallevenere

Un grosso incendio ha interessato i boschi in località Vallevenere nel comune di Ascoli Piceno.

Le fiamme sono ora sotto controllo. I vigili del fuoco sono intervenuti da mezzogiorno con 5 squadre, una anche da Teramo, autobotti e altri mezzi. Allestito all'interno dello stadio di calcio una vasca per consentire ai due elicotteri che stanno operando dall'alto di rifornirsi di acqua. Nel rogo è stata coinvolta una palazzina, tre famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni il Comune di sta occupando di trovare loro una sistemazione.

Non si registrano feriti.