Due uomini che stavano lavorando all'interno, di 36 e 42 anni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all'ospedale cittadino con ustioni e irritazione delle prime vie respiratorie.

Oltre ai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, sul posto sono intervenuti i vigili urbani e agenti di polizia.

In corso gli accertamenti per capire le cause del rogo.