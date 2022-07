Quintana di luglio, vittoria per Porta Tufilla

E' la Quintana del ritorno alla normalità, seppure con qualche accorgimento, quella che ad Ascoli ha aperto il tradizionale Palio di luglio. La Giostra è stata vinta per l'ottava volta da Massimo Gubbini di Porta Tufilla che ha conquistato il titolo in una battaglia metro dopo metro con Luca Innocenzi di Porta Solestà. Una vittoria che vale anche il record per Gubbini in sella a Trentino: per lui 49 secpondi e 5 decimi. Ha ricevuto il Palio realizzato dall'artista fermana Lucia Postacchini.

Oltre la Giostra, l'evento di ieri ha segnato un ritorno pieno in presenza, seppure il corteo dei mille figuranti è stato ridotto causa Covid.

E' stata anche l'occasione per la tradizionale sfilata delle dame dei sei sestieri, agevolate anche dall'abbassamento delle temperature di questi giorni.

Tra i prossimi appuntamenti, domenica 7 agosto con la Giostra in onore del Patrono della città di Ascoli, Sant'Emidio.