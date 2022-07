Okapi, una specie da salvare

E' un animale leggendario l'okapi, che a prima vista assomiglia ad una zebra, invece è il parente più vicino delle giraffe. Una specie rara, gelosamente custodita allo zoo di Falconara, nell'ambito di un progetto di conservazione. Oggi il giovane Italo - il primo cucciolo di okapi nato nel nostro Paese - è stato presentato ufficialmente e ha ricevuto la visita dell'ambasciatore della sua terra di origine, la Repubblica democratica del Congo. In natura si stima siano ancora presenti fra i 10 e i 30mila esemplari di questo animale, nella lista rossa delle specie minacciate sia a causa della perdita del proprio habitat, ma anche dai trafficanti, che vendono la sua livrea a caro prezzo. I pigmei lo chiamano attì o o'apì, ma per tutti nella Repubblica democratica del Congo, flagellato dalla guerra, l'okapi rappresenta una sorta di 'emblema' nazionale, come i panda per la Cina o i canguri per l'Australia. A tre mesi il piccolo Italo ormai ha triplicato la sua stazza e da poco ha cominciato ad uscire dal suo rifugio. Lì come tutti i cuccioli, anche se in cattività si è creato una sorta di nido, per ripararsi da potenziali predatori