La svolta giovane della Lube

Il volley. Grandi novità in casa Lube. Dopo l'addio dei fuoriclasse Simon e Lucarelli, passati al Piacenza, ieri c'è stato anche quello del capitano Juantorena: giocherà in Cina. Partenze che il club, reduce tra tre scudetti consecutivi, colmerà dando spazio ai giovani già in rosa e a quelli arrivati durante il mercato estivo. Su questa rivoluzione anagrafica, abbiamo sentito il direttore generale della Lube, Giuseppe Cormío.