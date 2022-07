Nuoto, il ritorno del " miglio del Passetto"

Alla fine la vittoria è andata al ternano francesco Ercolani che ha chiuso il quadrilatero in acqua in 21'38", secondo Luca Di Iacovo della Rari Nantes Pesaro e poi un terzetto perugino della Thebris di Ponte Felcino: Federico Casubaldo, Lorenzo Mencarelli e la prima donna Elettra Cerbini. Escluso Di Iacovo, nei primi cinque tutti under 18. Ma il miglio, come da tradizione, è davvero di tutti: basto pensare a Claudio Galvani, classe 46, e a Maria Pia Fattori, classe 56 che brillano nella classifica generale. Menzione anche per i due primi anconetani: Federico Gregorio e Ludovica Marinangeli, entrambi della Vela di Ancona.