Mondiali di atletica, Tamberi in finale

Ai mondiali di atletica di Eugene, Stati Uniti, Gianmarco Tamberi si è qualificato per la finale del salto in alto. L'atleta anconetano ha saltato al terzo tentativo prima 2 metri e 25 e poi 2 metri e 28, misura che lo qualifica come 11esimo. Per il campione olimpico una gara complicata, con diversi errori causati dalla condizione fisica non perfetta con cui è arrivato ai mondiali. La finale del salto in alto si terrà nella notte tra lunedì e martedì.