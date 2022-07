Whirlpool, Ghergo convoca altri sindaci e sindacati

La neoeletta sindaca non poteva non avere la situazione occupazione del suo territorio in cima alla lista delle priorità. Troppe le crisi aziendali dell'area di Fabriano, e il contesto internazionale non aiuta.

"Le notizie relative alla cessione della totalità delle attività di Whirlpool in Russia e Kazakistan al gruppo turno Arcelik vanno nella direzione della graduale dismissione della multinazione statunitense in tutta l'area EMEA, ovvero Europa Medio Oriente ed Africa. Questo lo scenario che preoccupa la sindaca Daniera Ghergo. Di qui la decisione di convocare i sindaci dell'area e le rappresentanze sindacali cui comunicherà l'intenzione, anticipata alla stampa, di proporre alla Regione un comitato permanente di consultazione sull'area di crisi di Fabriano, un territorio già fortemente provato dalla crisi occupazionale, ha ricordato la prima cittadina eletta al primo turno il 12 giugno scorsa nella lista di Centro Sinistra.

L'apprezzamento da parte delle sigle sindacali di un'iniziativa di carattere locale non comporta però un abbandono della strategia principale che è quella di avere un confronto su base nazionale con il ministro Giancarlo Giorgetti, titolare dello Sviluppo Economico.

Venerdì scorso l'incontro tra lavoratori e Prefetto di Ancona a conferma dello stato di mobilitazione che le mosse internazionali della società americana hanno già da tempo innescato.