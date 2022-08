A Cagli "I colori del Duca"

Sono le ceramiche rinascimentali, databili tra il quindicesimo e diciasettesimo secolo, il cuore dell'esposizione "I colori del Duca". Allestita nelle sale del Museo archeologico e della via Flaminia di Cagli, la mostra ha come obiettivo di guidare il visitatore in un viaggio alla scoperta delle varie fasi di produzione e delle antiche ricette con cui venivano prodotti i differenti colori delle maioliche, con approfondimenti sull'organizzazione del lavoro in bottega e il funzionamento delle fornaci. Per questo l'iniziativa prevede anche momenti esperienziali

La rassegna è divisa in sezioni: si parte dall'accurata ricerca documentaristica, per passare alle diverse forte e frammenti di mailoca, per concludersi con la proiezione del video esplicativo e illustrativo di dettagli e curiosità. Un percorso accessibile e inclusivo per tutti i visitatori.

La mostra si estende anche all'esterno, coinvolgendo alcuni luoghi simbolo del centro storico, a testimoniaza dello stretto legame tra il Duca Federico da Monteltro e la città di Cagli