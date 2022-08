Il Premio Enriquez per l'impegno sociale e civile

C'è anche Massimo Dapporto tra chi ha ricevuto i riconoscimenti del Premio Nazionale "Franco Enriquez Città di Sirolo", 18esima edizione. Al teatro Cortesi, tanti omaggi nel segno del maestro Enriquez ai personaggi del mondo del teatro, dell'arte e della musica che si sono distinti non solo per il talento, ma anche per l'impegno sociale e civile