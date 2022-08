"La locandiera": la rivoluzione dei costumi di Carlo Goldoni

Insidiata da un conte e da un marchese, intenta a conquistare un cavaliere misogino e sprezzante. Astuzia, fascino, senso di realtà: Mirandolina - qui interpretata da Susanna Costaglione - non si burla degli uomini, anzi li amerebbe, ma vuole sottrarsi alle loro manipolazioni.

Ma c'è una trama nella trama nella “Locandiera” che Claudio Di Scanno porta in anteprima nazionale a Sirolo: è il 6 febbraio 1793, quando Carlo Goldoni muore - poverissimo - a Parigi. Il giorno dopo ndrea Chénier pronuncia un discorso memorabile alla Convenzione in suo onore... Goldoni profeta della Rivoluzione, è la tesi del poeta francese. Uno che invece la rivoluzione la fece davvero, ma nel teatro, fu Franco Enriquez. il regista milanese - che a Sirolo trascorreva le sue estati - diresse "La locandiera" in una edizione storica, quella del 1965 al Teatro Carignano di Torino.