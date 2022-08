Porto di Ancona, Garofalo: "La ripresa c'è. Ora banchine e fondali"

Una crescita parallela di viaggiatori e merci. I primi al porto di Ancona sono aumentati quest'estate rispetto alla precedente del 38%, arrivando oltre quota 500 mila. Le seconde segnano invece un +21%. Numeri che indicano una ripartenza forte e una direzione da seguire, secondo il presidente dell'autorità portuale Vincenzo Garofalo.

“Abbiamo ragionato anche insieme all'interporto e all'aeroporto”, ci spiega. “Sono due infrastrutture che devono relazionarsi con noi insieme al sistema ferroviario”.

Sul fronte accoglienza in porto, si punta invece su più aree ombreggiate in banchina e un presidio sanitario dalle 10 alle 16.

Tra le priorità del nuovo piano operativo triennale - dice Garofalo - interventi su banchine e fondali. Altro capitolo, quello energetico e ambientale con l'elettrificazione delle banchine: “I fondi ora a disposizione non sono tantissimi, ma si attendono altri venti milioni circa per quello che riteniamo uno dei progetti più avanzati e importanti”.