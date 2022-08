Disturbi mentali in aumento nelle Marche

L'omicidio di Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche ha risollevato il tema dei disturbi mentali, che sono in aumento, anche nelle Marche.

La malattia mentale, però, non è sinonimo di pericolosità verso gli altri, come sottolinea nel servizio Stefano Nassini, segretario della sezione marchigiana della Società italiana di psichiatria, ma è fondamentale agire precocemente per prevenire fenomeni gravi.