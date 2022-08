La riforma sanitaria approda in aula

Via le cinque aree vaste, sostituite da altrettante Ast, le aziende sanitarie territoriali, una per provincia. Via anche Marche Nord che sarà assorbita dalla Ast di Pesaro Urbino mentre resteranno Torrette e l'Inrca. La riorganizzazione del sistema sanitario regionale arriva in consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Per la maggioranza si tratta di una riforma epocale che segna il passaggio verso una sanità più vicina ai territori.

Dall'opposizione sono arrivati circa 150 emendamenti: una quarantina da Rinascimarche, che con Luca Santarelli ha sottolineato la necessità di una vera sanità pubblica che non vede in questa legge. Oltre 100 emendamenti sono arrivati dal Partito democratico.

Il Movimento 5 stelle, invece, va verso l'astensione.

Nel servizio le interviste a Elena Leonardi (Fratelli d'Italia), Giorgio Cancellieri (Lega), Romano Carancini (Partito democratico) e Marta Ruggeri (Movimento 5 stelle).