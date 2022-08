Lo Cascio: "Macerata è colta, Valle Cascia sembra Atene"

Un uomo con voglia di ascesi e riflessione si prende una vacanza in mezzo al deserto, ma si ritrova in mezzo a quindicimila turisti che hanno avuto la sua stessa idea. È lo spunto umoristico del monologo di Luigi Lo Cascio, creato appositamente per il Festival di Valle Cascia. Lo spettacolo ha rischiato la cancellazione a causa della pioggia, ma in extremis è andato in scena.