Viola vola sulla vetta del mondo

In Coppa del mondo di pattinaggio inline freestyle a Porto Recanati, conquista l'oro nella categoria juniores, Viola Luciani. La 12enne di Castelfidardo è la più giovane atleta azzurra in gara al campionato mondiale Tre Stelle. Quarto posto invece per l'altra marchigiana, Rebecca Pirani, 14 anni, di Recanati. Le Marche hanno così avuto per la prima volta due atlete in finale di categoria, considerata la più difficile. Le due ragazze parteciperanno ai Mondiali di Buones Aires.