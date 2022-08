Da questa sera torna a senigallia la manifestazione Ventimilarighesottoimari in Giallo, lo storico appuntamento per gli appassionati del noir e del giallo civile organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Ai giardini della Scuola Pascoli, fino al prossimo 25 agosto, va in scena l'undicesima edizione dell'evento. Tante le novità. Quest'anno, all'interno del Festival, si celebrano i novant'anni del giallo italiano.