Quarantasette eventi in cinque settimane. Sono i numeri dell'HangartFest che si svolge a Pesaro da giovedì primo settembre con eventi in cartellone fino all'otto ottobre. la diciannovesima edizione del festival internazionale di danza contemporanea è stata presentata al teatro Maddalena, fulcro storico del festival, che sarà comunque diffuso in tutto il centro di Pesaro