Megabox, nuovo campionato, nuovi obiettivi

Al via ufficialmente la stagione di A1 per la megabox vallefoglia. Nove le atlete della prima squadra che hanno risposto alla convocazione di Fabio Bonafede.Allenamento al Paladionigi: lavoro a terra streching, primi scambi con l'allenatore. Nello scorso campionato la salvezza era arrivata con una giornata di anticipo. Ora gli obiettivi sono piu' ambiziosi.



Campionato che definisce importante anche il presidente Ivano Angeli. abbiamo lavorato, ha sottilineato per alzare l'asticella rispetto alla scorsa stagione.

Esordio in casa, il 23 ottobre, contro Cuneo al PalaCarnaroli di Urbino. mancheranno alcune giocatrici impegnate con le loro nazionali nel campionato del mondo. ma non c'e' preoccupazione