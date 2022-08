Barontini in finale. Abdelwahed argento con Camerino nel cuore

Simone Barontini centra la finale europea negli 800 metri. Il mezzofondista anconetano è arrivato secondo nella sua semifinale e domenica alle 19.40 sarà in pista per una medaglia.

E nei 3000 siepi vince l'argento Ahmed Abdelwahed, studente dell'università di Camerino: “E' come una famiglia” dice l'atleta romano.