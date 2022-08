Incendio boschivo nel Fermano

Incendio in un bosco nel Fermano, a Falerone, in contrada Cerrone. Sul posto è intervenuta la squadra AIB (Anti Incendio Boschivo) in convenzione con la Regione Marche del Comando di Fermo. Le fiamme sono partite da un fienile, su cui è impegnata un'altra squadra dei vigili del fuoco, e si sono estese alla zona circostante. La situazione è sotto controllo per quel che riguarda l'annesso agricolo, mentre per la vegetazione, oltre agli operatori a terra, è giunto anche l'elicottero AIB regionale.

