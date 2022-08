Seconda giornata da bollino nero

Traffico intenso questa mattina nelle Marche, in particolare nel tratto sud della A14 con code a tratti tra Porto San Giorgio e Grottammare in direzione Taranto. Segnalato traffico rallentato anche tra Pedaso e Giulianova, sempre in direzione Taranto. E una coda di tre chilometri si è formata in tarda mattinata più a nord, tra Civitanova e Porto Sant'Elpidio, a causa di un tamponamento tra due auto.