Le previsioni per il fine settimana

Come previsto, è arrivata anche sulle Marche l'ondata di maltempo che ha flagellato il nord Italia. Temporali e vento forte, soprattutto in provincia di Pesaro Urbino. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco impegnati a rimuovere tronchi e rami caduti sul lungomare pesarese e in via Solferino, oltre che nell'entroterra, vicino a Urbino. Ma sentiamo da Francesco Iocca della Protezione Civile Regionale come sarà il fine settimana.