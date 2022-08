Crisi idrica nel Piceno, 11 comuni con acqua razionata di notte

E' allarme rosso, terzo stadio, per l'approvvigionamento idrico nella provincia picena. Tanto da imporre lo stop, a rotazione, dell'erogazione dell'acqua. Il provvedimento, preso dal gestore del servizio idrico, è dovuto al perdurare della riduzione della portata in sorgente che porta alla chiusura di alcuni serbatoi.

Rubinetti chiusi soprattutto in comuni e frazioni dell'entroterra e zone collinari, dalle 22 alle 6 del mattino.

Dunque Il razionamento, rappresenta la prima fase, cui seguirà un'eventuale seconda con ulteriori chiusure su diverse zone del territorio servito, in relazione all'andamento delle portate sorgentizie, alla disponibilità degli impianti di soccorso, alla domanda idrica da parte delle utenze e all'andamento climatico.