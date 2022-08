Spiagge, il 62% è occupato da concessioni

Sono San Benedetto del Tronto, Numana e Gabicce i comuni delle Marche con il record di occupazione di spiagge in concessione. Ma tutti i 113 chilometri marchigiani risultano fra i più sfruttati d'Italia, con oltre 4mila concessioni di demanio marittimo, poco meno di mille stabilimenti balneari, a seguire campeggi, circoli sportivi e complessi turistici. A tirare le fila l'ultimo rapporto di Legambiente.

Il messaggio è che si può fare meglio, considerando che questo sfruttamento produce un impatto anche in termini di erosione - che nelle Marche colpisce quasi la metà della costa sabbiosa - di conseguenza anche l'arenile disponibile.

A questo quadro va aggiunto l'inquinamento legato alla depurazione, che regolarmente in alcune aree impedisce anche la balneazione. Ne abbiamo parlato con Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche