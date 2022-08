Weekend di traffico

Primo grande esodo estivo dell'estate 2022, che nelle Marche vede nel mirino soprattutto la direttrice dell'A14 in direzione Sud. Questo weekend infatti è etichettato da bollino nero per via del traffico intenso, con code e incolonnamenti attesi sia dalla polizia stradale che da Autostrade per l'Italia. Un copione che si ripete ogni anno, con disagi e rallentamenti alla circolazione, non solo per via del traffico intenso, ma anche a seguito di incidenti o microtamponamenti. Area sensibile soggetta a code a tratti, per via della circolazione sempre sostenuta, si conferma quella fra porto sant'elpidio-fermo/porto san giorgio. All'esodo estivo in questa zona si aggiungono infatti anche i veicoli diretti al maxi evento della stagione, il Jova Beach Party, al Lido di Fermo.

Sul fronte meteo invece, l'ondata di calore ha le ore contate, a partire dalla serata di domani, quando dovrebbe arrivare un flusso di aria fredda dal Nord Atlantico. Possibili temporali sparsi prima a nord e poi domenica nel centro e poi a sud, anche di forte intensità, faranno scendere le temperature. Fino ad allora però, il caldo non mollerà la presa: previsti picchi nella zona collinare e costiera fra i 32 e i 36 gradi, e nelle aree montane dai 24 ai 28 gradi