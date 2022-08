Ferlazzo resta in carcere

E' stato convalidato dal gip di Macerata, Claudio Bonifazi, l'arresto di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, che ha pestato a morte Alika Ogorchukwu, in una via centrale di Civitanova Marche, venerdì pomeriggio. L'udienza di convalida si è svolta nel carcere di Montacuto ad Ancona. Al termine, la legale di Ferlazzo, Roberta Bizzarri, ha riferito che il suo assistito ha collaborato, chiesto scusa e detto che non c'era motivazione razziale"