Esondazioni e nubifragi, Sassoferrato e Cantiano travolte dall'acqua

Il maltempo ha colpito in maniera pesante l'interno del pesarese e dell'anconetano. Una bomba d'acqua si è abbattuta nella zona di Cantiano, al confine con l'Umbria, dove l'acqua ha invaso il centro storico, sommergendo auto e persone fino a circa un metro di altezza.

Ma la zona più colpita è stata Sassoferrato, nell'anconetano, dove ci sono stati smottamenti e corsi d'acqua esondati - primo tra tutti il torrente Sanguerone.

Il comune ha attivato il COC, il centro operativo comunale. La luce elettrice è saltata in tutto ilpaese, alcune persone hanno segnalato di essere rimaste bloccate in casa, scantinati e locali interrati sono stati allagati. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, che sono intervenute anche con i sommozzatori, in navigazione sul fiume Misa, per recuperare persone riaste travolte dal fango.

Colpite anche Castelleone e Ostra, dove ci sarebbero dei feriti, particolarmente nella frazione di Pianello.

Per i soccorsi sono arrivate 15 unità da Ascoli e Fermo, ma i vigili del fuoco si sono spostati anche da Forlì e Cesena. Più della metà delle unità dei vigili del fuoco di Ancona sono rimaste in servizio fino a notte fonda.