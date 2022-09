Nessuna mai come Sofia Raffaeli

Sofia Raffaeli sale sul tetto del mondo della ginnastica ritmica a soli 18 anni e vola diretta alle olimpiadi di Paris2024. Con la vittoria all'All Around ai Mondiali in Bulgaria, infatti, si conferma come la ginnasta più forte del mondo attualmente in circolazione. Per l'atleta di Chiaravalle si tratta del quarto successo a tinte oro dopo cerchio, palla e nastro, e bronzo alle clavette.

Dalla campionessa un pensiero per le vittime dell'alluvione: "Dedico questo titolo mondiale alle Marche, la mia terra, e a tutte le famiglie che stanno soffrendo in questo momento, ma anche alle mie allenatrici, alla Federginnastica, alla Polizia di Stato e alla mia famiglia. Speravo di vincere, ma non così tanto".

"Sontuosa Raffaeli: diventa la prima azzurra di sempre a vincere l'oro Mondiale nell'All Around di ginnastica ritmica e vola a Paris2024", ha scritto in un tweet il presidente del Coni, Giovanni Malagò.