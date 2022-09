"Tavullia in moto": l'edizione senza Valentino Rossi in pista.

Sarà la priva volta senza Valentino Rossi in pista, per questo viene definita un'edizione speciale quella di "Tavullia in Moto". Speciale anche perchè l'amministrazione ha organizzato insieme a Terre di Piloti e Motori, un'anteprima della manifestazione che vedrà come protagonisti i piloti della VR46 Riders Academy. L'appuntamento è previsto per questa sera alle 20 e 30 in piazza Gnassi, dove i tifosi di tutto il mondo che arriveranno nel comune pesarese, potranno ascoltare e "abbracciare" i propri beniamini come il team manger Alessio Salucci, alias 'Uccio', i piloti dell'Academy protagonisti assoluti del Motomondiale a partire da Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti, Nicolo Antonelli ed Andrea Migno.

Un'anteprima spettacolare tra risate, aneddoti, gag, moto e vittorie.

Si apre così questa ottava edizione dell'evento che vede, Sabato, un'altra giornata all'insegna della musica, delle due ruote e del divertimento con spettacoli di "Moto e Quad evolution", esposizione e parata delle moto da Gran Premio Benelli fino alle Ducati e lo show pirotecnico con una cena finale.