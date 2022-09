Radioterapia all'avanguardia per la cura dei tumori

Non c'è bisogno di migrare in altre regioni per sottoporsi a trattamenti radioterapici per la cura dei tumori: il centro di radioterapia dell'ospedale di Torrette è dotato di tecnologia avanzata. Un'opportunità poco nota non solo ai pazienti, ma anche ai medici di medicina generale e a specialisti. Nel centro anconetano sono oltre 1.700 i pazienti trattati nel 2021 con l'alta tecnologia disponibile.

Proprio per divulgare le potenzialità del reparto degli Ospedali riuniti di Ancona, è stata promossa una giornata di lavoro rivolta ai sanitari marchigiani, con il patrocinio dell'AIRO, associazione italiana di radioterapia e oncologia clinica.

Nel servizio, le interviste a Cinzia Iotti, presidente nazionale AIRO, e a Giovanna Mantello, direttrice del reparto di Radioterapia degli Ospedali riuniti di Ancona.