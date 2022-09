Whirlpool, domani confronto al Mise

Assemblea sindacale oggi nel sito produttivo Whirlpool di Comunanza alla vigilia del vertice di domani pomeriggio a Roma al ministero dello Sviluppo Economico. Il vertice, convocato dopo giorni di attesa, sarà l'occasione - fanno sapere i sindacati - per avere delucidazioni sul piano industriale per l'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). In particolare, si teme la cessione di tutti gli stabilimenti italiani. E non rassicura l'assunzione di 23 lavoratori a tempo determinato nello stabilimento ascolano, per la produzione di lavatrici slim.

Nelle Marche occhi puntati su Fabriano e Comunanza. Circa 1.400 i lavoratori interessati.

Nel video, l'intervista a Gianluca Ficco, segretario generale Uil.