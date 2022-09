Tutti i gol delle marchigiane, vince l'Ancona

Quinta giornata in Lega Pro, spicca la vittoria dell'Ancona nel derby di Pesaro: un 3-0 che cancella la sconfitta interna con il Gubbio; intanto la Fermana strappa un pari ricco di emozioni a Montevarchi, finisce 2-2. Male la Recanatese sconfitta in casa dalla Torres. In testa alla classifica Reggiana e Carrarese con 12 punti, davanti a Siena e Gubbio con 11. Subito dietro a quota 8 l'Ancona che ha agganciato la Vis, Fermana a sei punti, Recanatese penultima con 3 punti insieme all'Alessandria.