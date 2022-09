Incidente in A/14 a Pedaso, direzione sud, la coda parte da Porto San Giorgio

Forti disagi stamattina in A14 a causa di un incidente nella galleria situata circa un chilometro dopo l'uscita di Pedaso in direzione Grottammare, che ha coinvolto quattro mezzi pesanti ed un'autovettura. Due i conducenti lievemente feriti. Il tratto tra Pedaso e Grottammare è stato quindi temporaneamente chiuso dopo le 8.30 in direzione Pescara, creando fino a cinque chiloemtri di coda. Nonostante la riapertura alla circolazione poco prima delle 10, continuano a registrarsi code a tratti per traffico intenso, tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso.