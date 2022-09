Cinema: in arrivo più fondi

Più risorse per i prossimi tre anni allo scopo di rilanciare l'industria dell'audiovisivo nelle Marche, come strumento chiave di promozione del territorio. Questo il nuovo piano presentato da Marche Film Commission e Regione in occasione della 79a edizione della Mostra del Cinema di Venezia. I fondi stanziati passeranno da 3 a 16 milioni di euro, con la realizzazione di un ambizioso progetto: un'Accademia del cinema che si avvarrà del contributo Iginio Straffi, fondatore della Rainbow. Ad ospitare la futura Accademia dovrebbe essere Villa Buonaccorsi, da poco rientrata nel patrimonio del Ministero dei Beni e attività culturali