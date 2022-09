Lo spettacolo degli aquiloni

Oltre duemila persone presenti per la 67 edizione della festa che vede al centro le contrade cittadine. Tra queste, "La Piantata" si è aggiudicata il "Trofeo città di Urbino" per aver lanciato l'aquilone alla maggiore distanza. Durante la manifestazione, organizzata dell'amministrazione comunale e da Urbino servizi, non sono mancati i laboratori per bambini. Così anche i piccoli hanno imparato una tecnica che nell'Urbinate si tramanda di generazione in generazione.