Grosso incendio in un deposito a Grottammare

Grosso incendio in un capannone industriale a Grottammare. La nuvola di fumo è visibile anche a distanza. I vigili del fuoco di Ascoli e San Benedetto del Tronto sono stati chiamati poco prima delle 6 di questa mattina e stanno intervenendo sul posto con 6 mezzi. Si tratta di un deposito utilizzato per lo stoccaggio di monopattini elettrici, a ridosso della Valtesino. Nel rogo non sono rimaste coinvolte persone, mentre le cause sono ancora da accertare