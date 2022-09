Traffico intenso e meteo instabile

Ultimo weekend con partenze e rientri estivi. Questa mattina si sono verificate code e rallentamenti tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio per un incidente.

Un traffico che in questo primo fine settimana di settembre ancora vacanziero dovrebbe essere in aumento anche se non da bollino rosso.

Previsto un weekend dal meteo instabile in tutto il centro nord, Marche incluse, con uno spostamento della perturbazione di passaggio sulle regioni centrali che farà aumentare le precipitazioni.

Da lunedì torna l'anticiclone africano su tutto il paese e caldo protagonista.