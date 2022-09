Un cucciolo di zebra a Falconara

Al parco zoo di Falconara è nata un'altra piccola zebra. Come tutti gli altri esemplari ospiti del Parco, anche questa zebra è caratterizzata dal manto a larghe strisce bianche e nere. La disposizione delle strisce, proprio come un'impronta digitale, è unica e consente alla mamma di riconoscere il suo cucciolo. La piccola zebra non ha ancora un nome in attesa di determinarne il sesso. Sarà la sorella o il fratello del maschietto nato lo scorso anno e che era stato chiamato Gimbo in onore di Tamberi fresco vincitore di Tokyo. Anche per il nuovo cucciolo si sta pensando a un nome che richiami a un campione dello sport