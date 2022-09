Il voto nelle Marche e nelle terre dell'alluvione

Si vota fino alle ore 23 per l'elezione di Camera e Senato della Repubblica. E intanto c'è già un primo dato dell'affluenza, quella delle 12 nelle Marche era del 20,12 per cento. Nel 2018 alle Politiche, alla stessa ora, si registrava il 19,79 per cento.

Nelle provincie l'affluenza maggiore si registra a Pesaro e Urbino, 20,94 per cento, seguono Ancona, 20,45, Fermo, 20,02 per cento, Macerata, 19,88, Ascoli Piceno, 18,67.

Si vota anche nelle aree alluvionate, dove vengono ripristinate le stesse sedi del passato. Fa eccezione Pianello di Ostra, dove ne è stato allestito uno di emergenza dai vigili del fuoco, nei pressi del campo sportivo. L'altro si trova in via Artigianato, a breve distanza da una palestra. Chi avesse smarrito il certificato elettorale può richiederlo agli uffici comunali o in via Fausto Coppi, sempre a Pianello, e gli verrà rilasciato immediatamente.