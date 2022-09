Vince la Vis Pesaro, pareggiano Ancona e Fermana sconfitta la Recanatese

Secondo pareggio stagionale su due gare per l'Ancona, finale thrilling a Fermo con divisione della posta e niente da fare per la Recanatese a Carrara sconfitta 3-1

Nella classifica sono due le squadre in testa, entrambe a punteggio pieno ovvero Entella e Carrarese. La Vis Pesaro è subito dietro con 4 punti guida il gruppo delle marchigiane, segue l'Ancona a quota 2, un punto per Recanatese e Fermana.